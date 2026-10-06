Onu, l’italiano Gianluca Rampolla del Tindaro nominato nuovo coordinatore residente in Egitto

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha nominato l’italiano Gianluca Rampolla del Tindaro coordinatore residente delle Nazioni Unite in Egitto, con il consenso del governo egiziano.

Rampolla del Tindaro ha assunto il nuovo incarico il 4 ottobre. Con oltre 25 anni di esperienza nella cooperazione allo sviluppo, nell’assistenza umanitaria e nel consolidamento della pace, Rampolla del Tindaro ha ricoperto più recentemente l’incarico di coordinatore residente e coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Venezuela.

In precedenza ha svolto la funzione di coordinatore residente delle Nazioni Unite in Papua Nuova Guinea e ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno dell’Organizzazione, tra cui quello di responsabile degli Affari politici presso l’Ufficio regionale delle Nazioni Unite per l’Africa centrale, a Libreville, in Gabon

. Prima di entrare nelle Nazioni Unite, ha lavorato per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ricoprendo incarichi nei Balcani occidentali e in Asia centrale.

-Foto Onu-

(ITALPRESS).