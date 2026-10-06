Urso incontra il fondo sovrano del Kuwait e i vertici di finanza e investimenti del Paese

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sta incontrando i vertici del fondo sovrano del Paese, la Kuwait Investment Authority, su nuove ipotesi di investimento in Italia, a partire dalla presenza industriale della Kuwait Petroleum Corporation a Milazzo, in Sicilia, e dalla partecipazione, attraverso Q8, al progetto con Eni per la nuova bioraffineria nel sito Versalis di Priolo.

Si è poi svolto un incontro con il board della Union of Investment Companies, l’associazione che rappresenta le società di investimento e di servizi finanziari del Kuwait, a cui il Ministro ha illustrato le nuove opportunità di investimento e partnership industriali e tecnologiche in Italia, con focus sui settori dell’energia, delle materie prime critiche, dell’IA e dei data center, della manifattura Made in Italy, della farmaceutica, della robotica e dell’aerospazio. Con il ministro anche rappresentanti del sistema pubblico e privato italiano della finanza e degli investimenti.

URSO “APRIRE NUOVA FASE PARTNERSHIP NEI SETTORI STRATEGICI”

“Dobbiamo aprire una nuova fase con il Kuwait passando da partner commerciali a partner strategici, sul piano tecnologico e industriale, anche al fine di garantire una maggiore resilienza economica. Dobbiamo consolidare la partnership energetica e sviluppare quella nelle materie prime critiche, nelle tecnologie green e digitali, nell’IA e nella robotica avanzata, nell’aerospazio, e in questo le potenzialità dei fondi sovrani e privati del Kuwait possono svolgere un ruolo decisivo per il Sistema Italia. Anche per questo abbiamo sollecitato la Commissione a definire l’accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo: questo è il momento di agire, per dare un segnale chiaro a chi guarda a noi e all’Europa”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha incontrato oggi a Kuwait City il Primo Ministro Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, ribadendo la vicinanza e la solidarietà dell’Italia al Kuwait a fronte degli attacchi che hanno interessato il Paese.

Urso ha poi incontrato i vertici del fondo sovrano ‘Kuwait Investment Authority’ e della ‘Union of Investment Companies’, associazione delle società di investimento del Paese, insieme a rappresentanti del sistema pubblico e privato italiano della finanza e degli investimenti.

– Foto Mimit –

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