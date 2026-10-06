Marocco e Gnv rafforzano i collegamenti con l’Italia, obiettivo 350 mila passeggeri

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ufficio nazionale per il turismo del Marocco (ONMT) e la compagnia di navigazione italiana GNV, parte del Gruppo MSC, rafforzano la loro partnership con un accordo triennale volto a sviluppare i flussi turistici e la mobilità marittima tra il Marocco e l’Italia. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Le360, l’intesa è stata siglata a Rabat in occasione della convention annuale di GNV svoltasi a Marrakech dal 2 al 5 ottobre.

L’accordo punta a portare a 350 mila il numero di passeggeri in partenza dall’Italia verso il Marocco, attraverso il potenziamento della promozione della destinazione e dei collegamenti marittimi. L’Italia rappresenta un mercato strategico per il turismo marocchino. Nel 2025, 1,15 milioni di turisti italiani hanno visitato il Regno, il 15% dei quali via mare. Il nuovo piano prevede campagne congiunte sui media italiani, sui canali digitali e attraverso la rete delle agenzie di viaggio GNV, oltre a iniziative promozionali a bordo delle navi.

Particolare attenzione sarà dedicata a nuove forme di turismo, dai road trip all’ecoturismo, valorizzando la possibilità di raggiungere il Marocco con il proprio veicolo e di scoprire le diverse regioni del Paese. La partnership accompagnerà inoltre la mobilità della numerosa comunità marocchina residente in Italia, in particolare nell’ambito dell’Operazione Marhaba.

L’accordo consolida una cooperazione già rafforzata con l’entrata in servizio della GNV Aurora, destinata ai collegamenti con il Marocco. GNV considera il Regno uno dei mercati più strategici del proprio network mediterraneo e ha ulteriormente potenziato nel 2026 le rotte tra Genova, Barcellona e Tanger Med.

La nuova intesa conferma così la crescente centralità dell’asse Marocco-Italia nel Mediterraneo, facendo della connettività marittima un ulteriore strumento per rafforzare turismo, mobilità e scambi tra le due sponde.

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