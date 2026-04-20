Cina: Tongliao sviluppa progetto di lotta alla desertificazione (1)

TONGLIAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto irriga gli alberi in un’area dedicata a un progetto di lotta alla desertificazione nella Horqin Left Wing Rear Banner della città di Tongliao, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 19 aprile 2026. L’area sabbiosa si estende per quasi 3.000 mu (200 ettari) ed è l’ultima porzione di terreno sabbioso mobile e semimobile ancora da trattare nella Horqin Left Rear Banner.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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