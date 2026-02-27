Cina: Tianjin ospita polo dei data center (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ingegneri ispezionano la stazione di refrigerazione di un centro di calcolo intelligente di China Telecom presso il Gaocun Data Intelligence Innovation Park della nuova città industriale di Pechino-Tianjin, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 26 febbraio 2026. Il sito è una piattaforma strategica per lo sviluppo dell’economia digitale nel distretto di Wuqing, a Tianjin. Le sue capacità di servizi computazionali si mantengono ai vertici della regione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
