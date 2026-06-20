TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone scelgono prodotti culturali e creativi in un complesso commerciale e ricreativo vicino al ponte Chifeng, sul fiume Haihe, a Tianjin, nel nord della Cina, il 19 giugno 2026. Ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio edificio inutilizzato e riaperto al pubblico a maggio, il complesso commerciale e ricreativo ha attirato molti turisti durante il Dragon Boat Festival. Negli ultimi anni, Tianjin ha valorizzato le risorse storiche e culturali lungo il fiume Haihe per promuovere l’economia notturna.

-Foto Xinhua-

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