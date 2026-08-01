TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ospiti partecipano alla cerimonia di apertura del Forum internazionale sui consumi di Haihe 2026 a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 30 luglio 2026. Il forum è iniziato qui ieri, con temi chiave incentrati sulla valorizzazione del potenziale della domanda interna, sul potenziamento del settore dei servizi e sull’innovazione delle forme e degli scenari di consumo. A margine del forum si è tenuta la Fiera degli investimenti e del commercio della Cina (Tianjin) 2026, che ha presentato prodotti di alta qualità e risorse industriali provenienti dalla Cina e dall’estero.

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