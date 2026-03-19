TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un braccio robotico esposto alla 22esima edizione della China (Tianjin) International Equipment & Manufacturing Industry Expo (CIEX) a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 18 marzo 2026. La fiera di quattro giorni si è aperta qui ieri, attirando la partecipazione di oltre 800 imprese provenienti dalla Cina e dall’estero.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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