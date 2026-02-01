Cina: terme e turismo spingono la rivitalizzazione rurale nel Guizhou

SHIQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista si gode il tempo libero in un resort termale nella contea di Shiqian, nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 27 gennaio 2026. Integrando le ricche risorse termali con turismo, sanità e patrimonio culturale immateriale, la contea di Shiqian ha rilanciato il turismo locale e creato opportunità di lavoro, diventando un’importante forza trainante della rivitalizzazione rurale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).