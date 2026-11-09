Cina: tecnologie innovative e nuovi prodotti alla CIIE di Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 5 novembre 2026, mostra un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticali nello stand di Vertaxi, nell’area espositiva dedicata all’automobile e alla mobilità intelligente durante la nona edizione della China International Import Expo (CIIE), in corso a Shanghai, nella Cina orientale. Le tecnologie innovative e i prodotti al debutto sono al centro dell’attenzione all’evento, a testimonianza delle idee innovative e dei progressi industriali di chi progetta e sviluppa prodotti in tutto il mondo. La fiera, in programma dal 5 al 10 novembre, riunisce 4.142 espositori stranieri e offre una panoramica della varietà e della creatività dei prodotti provenienti da tutto il mondo.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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