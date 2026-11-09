Cina: tecnologie innovative e nuovi prodotti alla CIIE di Shanghai (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino osserva un robot marino nello stand di SEAHI Robotics, nell’area espositiva dedicata all’industria intelligente e alle tecnologie dell’informazione durante la nona edizione della China International Import Expo (CIIE), in corso a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2026. Le tecnologie innovative e i prodotti al debutto sono al centro dell’attenzione all’evento, a testimonianza delle idee innovative e dei progressi industriali di chi progetta e sviluppa prodotti in tutto il mondo. La fiera, in programma dal 5 al 10 novembre, riunisce 4.142 espositori stranieri e offre una panoramica della varietà e della creatività dei prodotti provenienti da tutto il mondo.

-Foto Xinhua-

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