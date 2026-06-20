SOFIA (BULGARIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri sera, un cast di quasi 170 membri del Centro nazionale per le arti dello spettacolo (NCPA) della Cina ha messo in scena l’opera Turandot di Giacomo Puccini al Palazzo nazionale della cultura della Bulgaria, a Sofia.

La produzione del NCPA è rimasta fedele al capolavoro originale, incorporando al tempo stesso ricchi elementi artistici cinesi. Il numeroso pubblico ha risposto con calorosi applausi alla storia di coraggio, saggezza, amore e di una principessa cinese.

Con la maestosa Città Proibita, sontuose ambientazioni di palazzo, l’iconica melodia popolare cinese “Il fiore di gelsomino”, una scenografia raffinata e costumi realizzati con cura meticolosa, la produzione ha messo in mostra un’estetica cinese autentica.

Sofia è stata la quarta tappa del tour europeo del NCPA, organizzato per celebrare il centenario della prima di Turandot e promuovere lo scambio culturale Cina-Europa e il reciproco apprendimento tra civiltà.

Il tour ha già fatto tappa nelle capitali di Moldova e Romania, oltre che a Plovdiv, la seconda città più grande della Bulgaria. Si concluderà con spettacoli a Belgrado, in Serbia, il 22 giugno, e a Salonicco, in Grecia, il 25 e 26 giugno.

(ITALPRESS).