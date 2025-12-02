Cina: team utilizza IA per creare un sistema 3D grandangolare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Immagina di guardare una gara automobilistica sullo schermo del tuo computer, e i veicoli sembrano sfrecciare fuori dallo schermo nella tua stanza, rimanendo ben visibili anche quando ti sposti da un lato all’altro davanti alla scrivania, e tutto questo senza occhiali 3D o visori speciali.

Questa esperienza immersiva sta diventando sempre più realtà grazie a una nuova tecnologia di visualizzazione sviluppata dai ricercatori cinesi.

Il sistema, chiamato EyeReal, utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per creare effetti 3D senza occhiali su schermi delle dimensioni di un desktop, superando una sfida durata decenni nell’elettronica di consumo, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature.

Questo display raggiunge un campo visivo di 100 gradi con una risoluzione Full HD, permettendo a chi osserva di muoversi liberamente mantenendo chiari effetti 3D, cosa che le tecnologie precedenti riuscivano a ottenere solo su schermi molto più piccoli o con angoli di visualizzazione limitati.

I ricercatori dello Shanghai AI Laboratory e della Fudan University, anch’essi situati a Shanghai, nella Cina orientale, hanno adottato un approccio basato sull’IA che traccia il movimento degli occhi e ottimizza dinamicamente l’immagine utilizzando una semplice pila di tre pannelli LCD standard, rendendo il sistema potenzialmente adatto a future applicazioni per i consumatori.

Lo schermo raggiunge un’elevata risoluzione di 1.920 * 1.080, con una frequenza di aggiornamento superiore ai 50 fotogrammi al secondo, offrendo effetti fluidi e naturali, osserva lo studio.

“Il nostro dispositivo potrebbe potenzialmente consentire applicazioni negli strumenti educativi, nella progettazione 3D e nella realtà virtuale”, affermano i ricercatori.

(ITALPRESS).