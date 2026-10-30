SCIAFFUSA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un evento di matchmaking aziendale ha riunito funzionari dei governi locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale provenienti da Cina e Svizzera alla ricerca di opportunità di cooperazione nei settori della biomedicina e dell’intelligenza artificiale (IA).

Durante la conferenza di mercoledì, Christoph Scharrer, direttore dell’Agenzia per lo sviluppo economico del cantone settentrionale svizzero di Sciaffusa, ha evidenziato il potenziale di cooperazione con la provincia centrale cinese dello Hunan.

“Vediamo significative opportunità di cooperazione industriale tra le nostre due regioni”, ha dichiarato Scharrer, sottolineando le industrie di precisione, il settore delle scienze della vita, la manifattura avanzata, la robotica e la sostenibilità di Sciaffusa, nonché l’ecosistema industriale ben sviluppato e completo dello Hunan.

Lo Hunan e Sciaffusa hanno instaurato relazioni amichevoli di gemellaggio nel 2018 e da allora hanno mantenuto scambi in materia di commercio e investimenti, scienza e tecnologia, sanità, istruzione e altri settori, ha dichiarato Liu Suyue, vice direttrice del Dipartimento del commercio della provincia dello Hunan.

Liu ha osservato che la biomedicina e l’intelligenza artificiale sono due delle industrie dello Hunan in più rapida crescita e con il maggiore potenziale di cooperazione bilaterale.

Secondo Liu, alla fine del 2025 lo Hunan contava oltre 80.000 aziende di biomedicina, con una produzione complessiva del settore superiore a 350 miliardi di yuan (circa 52,1 miliardi di dollari USA). L’industria dell’IA dello Hunan aveva un valore complessivo di 85 miliardi di yuan (circa 12,7 miliardi di dollari USA) e oltre 400 imprese chiave.

Rivolgendo un invito alle imprese internazionali, Liu ha illustrato i vantaggi offerti dallo Hunan per attrarle attraverso le cinque “C”: costo (cost), base di consumatori (consumer base), cluster, università (college) e convenienza (convenience), riferendosi ai costi di produzione, al potenziale di mercato, ai cluster industriali, alle risorse di talenti e ai servizi alle imprese della provincia.

Rappresentanti di aziende dello Hunan e della Svizzera hanno discusso delle opportunità commerciali e delle prospettive di cooperazione futura.

Zoomlion, un produttore cinese di macchinari edili con sede a Changsha, nello Hunan, sta ora cercando di espandere le proprie attività in Svizzera, soprattutto nella produzione di macchinari di fascia alta, nell’IA e nella robotica, ha dichiarato Abdukeyyum Abduwaki, vice direttore generale di Zoomlion Global.

L’azienda conta sette filiali, cinque stabilimenti e 36 punti di assistenza in Europa, ha affermato Abduwaki.

Dominic Oertly, fondatore e amministratore delegato di Businessincub (Swiss BIC), con sede a Zurigo, ha dichiarato che la sua piattaforma aziendale mette in contatto imprese svizzere ed europee con partner in Cina, aiutandole ad accedere al mercato cinese e sostenendo al contempo le aziende cinesi che intendono espandersi in Svizzera e nel più ampio mercato europeo.

“Svizzera e Cina hanno già legami molto forti. Dobbiamo quindi davvero trarne vantaggio”, ha dichiarato Oertly, sottolineando la necessità di sensibilizzare un maggior numero di aziende europee sulle grandi opportunità offerte dalla Cina.

Christian Jost, cofondatore dell’azienda biotecnologica svizzera Athebio AG, ha dichiarato che la Cina dimostra da tempo notevoli capacità nell’esecuzione di processi chimici e biochimici consolidati e che, negli ultimi anni, ha mostrato anche una crescente forza nell’innovazione e nello sviluppo di nuove idee.

Citando il vasto mercato interno e la capacità innovativa della Cina, Jost ha dichiarato: “La Cina è certamente un attore globale di primo piano che non si dovrebbe trascurare”.

La conferenza, organizzata dal Dipartimento del commercio della provincia dello Hunan, ha riunito funzionari governativi e rappresentanti di oltre 20 istituti di ricerca, università e imprese svizzeri per esplorare opportunità di cooperazione con le controparti cinesi.

(ITALPRESS).