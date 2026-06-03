Cina: sviluppo digitale, smart del turismo urbano al Global Mayors Dialogue (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ospiti provano gli occhiali per la traduzione in realtà aumentata (AR) presso il Centro internazionale per l’innovazione di Zhongguancun, a margine del Global Mayors Dialogue 2026 a Pechino, capitale della Cina, il 2 giugno 2026. L’evento di Pechino si è aperto qui ieri, dove i rappresentanti di 56 Paesi e regioni, e di 73 città, hanno discusso dello sviluppo digitale e intelligente del turismo urbano e delle prospettive di una migliore vita in città offerte dalla trasformazione e dal miglioramento del turismo.

-Foto Xinhua-

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