Cina: svelata nuova serie di progetti a investimento estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato un nuovo elenco di 13 grandi progetti a finanziamento estero con un investimento previsto di 13,4 miliardi di dollari, ha dichiarato oggi il massimo organo per la pianificazione economica del Paese.

Il nuovo gruppo di progetti riguarda principalmente il settore manifatturiero, compresi elettronica, chimica, automobili e macchinari elettrici, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei cluster industriali, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

Nel quadro degli sforzi per potenziare il sostegno al settore dei servizi e promuovere una più profonda integrazione tra servizi moderni e manifattura avanzata, per la prima volta sono stati inclusi nell’elenco progetti logistici, mentre continuerà il sostegno ai progetti di centri di ricerca e sviluppo (R&S) in settori quali la biomedicina.

Le fonti di investimento di questi progetti si stanno diversificando, con il coinvolgimento di aziende provenienti da Regno Unito, Germania, Svizzera, Svezia e Turchia, ha osservato la NDRC.

La Cina migliorerà i servizi di follow-up per questi progetti, intensificherà il sostegno alle imprese a investimento estero e affronterà le loro preoccupazioni e difficoltà pratiche, ha dichiarato un funzionario della NDRC.

Finora, secondo i dati della NDRC, questi grandi progetti a investimento estero hanno visto investimenti complessivi raggiungere i 108 miliardi di dollari.

La Cina ha intensificato gli sforzi per promuovere gli investimenti esteri. Già a febbraio è entrata in vigore una nuova edizione del Catalogo delle industrie incoraggiate per gli investimenti esteri, con l’obiettivo di convogliare maggiori investimenti esteri verso la manifattura avanzata, i servizi moderni, l’alta tecnologia, il risparmio energetico e la tutela ambientale.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno, la Cina si impegna ad approfondire nel 2026 la riforma del quadro istituzionale per la promozione degli investimenti esteri, con misure volte a incoraggiare le imprese a finanziamento estero a reinvestire nel Paese e ad ampliare la produzione a livello locale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).