Cina: superati i 15 milioni di transiti ai valichi di Pechino, 20 giorni prima del 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero complessivo di transiti in entrata e in uscita ai valichi di Pechino ieri ha superato i 15 milioni, con un aumento del 9% su base annua e il raggiungimento di un simile traguardo 20 giorni in anticipo rispetto al 2025, secondo la Stazione generale di Pechino per i controlli di frontiera.

Nel periodo, gli arrivi di cittadini stranieri ai valichi della città hanno raggiunto quota 4,88 milioni, con un aumento del 31,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rappresentando il 32,5% del totale dei transiti in entrata e in uscita. Tra questi, 1,86 milioni di cittadini stranieri sono entrati beneficiando dell’esenzione dal visto o di permessi di ingresso temporaneo, pari al 74,5% di tutti gli ingressi di stranieri.

Liu Yan, vice direttrice della divisione ispezioni di frontiera della stazione, ha dichiarato che, grazie alle politiche di agevolazione degli ingressi, un gran numero di viaggiatori stranieri sta scegliendo di transitare attraverso i valichi di Pechino per turismo e scambi commerciali. Dal 20 agosto, i cittadini del Kirghizistan e del Vietnam possono beneficiare della politica di transito senza visto della durata di 240 ore, portando a 57 il numero complessivo di Paesi interessati da tale misura.

Sostenuto dalla crescente domanda di viaggi estivi, da agosto il traffico giornaliero di passeggeri ai valichi di Pechino ha ripetutamente raggiunto nuovi massimi, superando costantemente i 70.000 transiti al giorno. Il 9 agosto, il numero giornaliero di transiti in entrata e in uscita ha superato quota 82.000, stabilendo un nuovo record giornaliero per i valichi di Pechino in quasi sei anni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)