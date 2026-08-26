Cina: al vaglio la revisione della legge per lo sviluppo agricolo e rurale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bozza di revisione della Legge sull’agricoltura è stata presentata ieri a una sessione del Comitato permanente del massimo organo legislativo cinese per una seconda lettura.

L’ultima versione della proposta punta a migliorare le misure a sostegno dello sviluppo dell’economia agricola e rurale.

La Legge sull’agricoltura, un atto legislativo fondamentale che disciplina l’economia agricola e rurale, è stata promulgata per la prima volta nel 1993 e sottoposta a una revisione completa nel 2002. La legge è stata poi modificata, attraverso singole disposizioni, rispettivamente nel 2009 e nel 2012.

La bozza di revisione è stata sottoposta per la prima volta all’esame di una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo nell’aprile di quest’anno ed è stata successivamente resa pubblica per raccogliere le opinioni del pubblico.

Sulla base di un’ampia consultazione, la seconda versione della proposta aggiunge disposizioni volte a coordinare gli sforzi per promuovere la tecnologia agricola, la produzione sostenibile, il miglioramento della qualità e lo sviluppo dei marchi.

Propone inoltre di salvaguardare la sicurezza delle sementi e modernizzare il settore sementiero, migliorare la copertura e la qualità dei servizi delle assicurazioni agricole e incoraggiare l’integrazione di nuove tecnologie nella produzione, nelle attività e nella gestione agricola.

Per rafforzare lo sviluppo e la governance rurali, la proposta rivista include disposizioni volte a migliorare la governance rurale e ad accrescere costantemente il senso di appagamento, felicità e sicurezza degli agricoltori.

Richiede inoltre ai governi di ogni livello di istituire meccanismi a lungo termine per eliminare le formalità superflue e alleggerire gli oneri a livello di base. Chiede inoltre di sostenere gli scambi e la cooperazione internazionali in ambito agricolo, nonché di partecipare attivamente alla governance globale in materia di sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare.

La sessione legislativa è iniziata ieri e si svolgerà fino a venerdì.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)