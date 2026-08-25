ROMA (ITALPRESS) – Il deputato del partito israeliano di estrema destra Sionismo religioso Zvi Succot ha colpito con un martello ripetutamente un monumento palestinese nel villaggio di Madama, in Cisgiordania, a sud di Nablus. In un video diffuso dai media israeliani si vedono Succot e alcuni membri del suo staff colpire il monumento e nelle vicinanze soldati e agenti della polizia di frontiera israeliani. Succot ha confermato al quotidiano israeliano Haaretz di aver preso parte all’azione, affermando che è stata condotta in pieno coordinamento con l’esercito israeliano. Secondo lui, il monumento commemora miliziani che hanno ucciso decine di israeliani e per questo non dovrebbe rimanere.

NETANYAHU SU SUCCOT “INACCETTABILE FARSI GIUSTIZIA DA SOLI”

“Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno l’autorità suprema in materia di sicurezza in Giudea e Samaria (la Cisgiordania) e hanno il compito di attuare le decisioni delle alte sfere politiche. Farsi giustizia da soli, soprattutto da parte di personaggi pubblici, è inaccettabile e impedisce alle Idf di concentrarsi sulle loro missioni di lotta al terrorismo e all’incitamento all’odio”. Così in una nota il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che questa mattina il deputato del partito di estrema destra Sionismo religioso, Zvi Succot, ha distrutto un monumento a Madama, vicino a Nablus, in Cisgiordania.

IDF SU DISTRUZIONE MONUMENTO “ABUSO POTERE DEL DEPUTATO SUCCOT”

Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla visita sotto scorta nel villaggio palestinese di Madama, in Cisgiordania, durante la quale il deputato del partito di estrema destra Sionismo Religioso, Zvi Succot, è stato filmato mentre vandalizzava un monumento. “Contrariamente al coordinamento, i partecipanti hanno agito in modo ingannevole e manipolatorio, senza autorizzazione e in totale contraddizione con il piano approvato, iniziando a distruggere uno dei monumenti del villaggio di Madama”, vicino a Nablus, ha affermato il portavoce delle Idf citato dal portale Ynet. Successivamente, “visto l’accaduto, i militari hanno parlato con i propri comandanti, i quali hanno ordinato di interrompere l’azione e hanno allontanato i responsabili dal villaggio. Le forze delle Idf destinate a missioni operative nel settore sono state dirottate per la missione e sono state sfruttate inutilmente, in un momento in cui le Idf sono sotto pressione operativa”, ha aggiunto il portavoce. Le Idf “considerano la condotta e la mancanza di coordinamento del deputato come gravi e come uno sfruttamento della protezione delle forze di sicurezza per un completo abuso di potere”, conclude il portavoce.

SA’AR “DEPUTATO SUCCOT NON HA AUTORITÀ”, CONDANNA DA OPPOSIZIONE

Il deputato Zvi Succot, come qualsiasi altro membro del Parlamento, non ha autorità nei territori della Cisgiordania. Così su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, dopo che il deputato del partito di estrema destra Sionismo religioso Zvi Succot ha distrutto un monumento dedicato ai martiri a Madama, vicino a Nablus, in Cisgiordania. “Le decisioni devono essere prese e attuate dallo Stato e dalle sue autorità, dalle Forze di difesa israeliane e dalle forze di sicurezza, e solo da loro”, ha aggiunto. “Questo è anche quello che i funzionari eletti dovrebbero comunicare all’opinione pubblica. Purtroppo, il deputato Succot ha consapevolmente fatto il contrario”, ha concluso Sa’ar. L’atto di vandalismo del deputato è stato condannato da alcuni esponenti politici israeliani. Il leader de I democratici, Yair Golan, ha condannato il filmato in cui il parlamentare Succot viene ripreso mentre distrugge un monumento in un villaggio palestinese. “Questo è un uomo che dovrebbe essere dietro le sbarre, non nella Knesset israeliana”, ha scritto su X. Golan ha aggiunto: “Lo stesso uomo ha fatto irruzione nelle basi delle forze di difesa israeliane. Oggi sta cercando con le sue stesse mani di appiccare altro fuoco e altra guerra”.

Il presidente del partito Yashar, Gadi Eisenkot, ha commentato: “Il comportamento di Zvi Succot è una vergogna per chiunque pretenda di rappresentare il popolo ed essere un leader. Ha mentito e ingannato le Forze di Difesa Israeliane e i suoi comandanti, ha danneggiato la sicurezza e infangato l’intero Stato di Israele. Questo violento provocatore, che pretende di rappresentare il ‘Sionismo religioso’, fa un torto a un intero settore”. Eisenkot ha poi continuato: “Netanyahu permette ad anarchici come Zvi Succot e i suoi simili di fare quello che vogliono e di danneggiare la reputazione di Israele nel mondo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).