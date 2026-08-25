L’Azerbaigian festeggia Mehriban Aliyeva, figura ponte con l’Italia e il mondo

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del compleanno, il 26 agosto, di Mehriban Aliyeva, primo vicepresidente della Repubblica dell’Azerbaigian e presidente della Fondazione Heydar Aliyev, un comunicato diffuso dall’Ambasciata dell’Azerbaigian a Roma rinnova l’attenzione su una personalità che si è affermata sulla scena internazionale per le sue capacità istituzionali, la sensibilità verso la cultura e il patrimonio e il costante impegno nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i popoli. Secondo quanto sottolinea la nota, nel corso degli anni, Mehriban Aliyeva ha affiancato al proprio ruolo istituzionale un’intensa attività internazionale, sostenendo iniziative nei settori della cultura, dell’istruzione, della sanità, della solidarietà e della tutela del patrimonio. Attraverso la Fondazione Heydar Aliyev ha inoltre promosso numerosi progetti di cooperazione culturale in diversi Paesi, contribuendo a rafforzare la presenza e la conoscenza dell’Azerbaigian nel mondo. Particolarmente significativo è il suo contributo allo sviluppo delle relazioni con l’Italia. Azerbaigian e Italia hanno costruito negli anni un rapporto sempre più intenso, fondato su una partnership strategica che comprende dialogo istituzionale, economia, energia, istruzione, cultura. L’Azerbaigian rappresenta oggi per l’Italia un partner strategico di grande rilevanza, anche per il suo ruolo nel settore energetico e per le opportunità di collaborazione in numerosi ambiti.

In questo percorso, Mehriban Aliyeva ha svolto un ruolo importante, contribuendo ad avvicinare i due Paesi anche attraverso la cultura e la valorizzazione del patrimonio. La Fondazione Heydar Aliyev ha sostenuto in Italia diversi progetti culturali e archeologici, rafforzando ulteriormente i legami tra le due società: si ricordano a tal proposito gli interventi di restauro dei rilievi della Sala dei Filosofi nei Musei Capitolini e i progetti nell’Area dei Mercati di Traiano. L’Azerbaigian è inoltre un paese multiconfessionale, che ha fatto della convivenza pacifica tra le diverse religioni un modello virtuoso. In questo contesto, la Fondazione Heydar Aliyev, sotto la guida di Mehriban Aliyeva, è stata protagonista di numerosi interventi di restauro di catacombe, conservazione di arte sacra, promozione dell’accesso al sapere storico e creazione di opportunità di apprendimento condiviso in Vaticano. L’impegno costante del primo vicepresidente, conclude la nota, nella sua visione sia nazionale che internazionale, va oltre gli interessi strategici ed economici, valorizzando il dialogo culturale, la conoscenza reciproca e i rapporti tra i popoli.

– foto Ambasciata d’Azerbaigian a Roma –

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