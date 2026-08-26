Cina: sfida a tiro alla fune ai Giochi mondiali dei robot umanoidi (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I robot della squadra Tiangong (a destra) competono contro la squadra congiunta Beijing Humanoid-HUST nella gara di tiro alla fune nella categoria pesi massimi durante la seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi a Pechino, capitale della Cina, il 25 agosto 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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