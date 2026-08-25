Ucraina, Zelensky a Mattarella: “Grati per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i Suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell’Italia con l’Ucraina e il nostro popolo. L’indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

“Siamo profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienza della nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e al nostro cammino verso l’adesione all’UE – aggiunge -. Apprezziamo il Suo riconoscimento dei progressi dell’Ucraina su questo cammino e il Suo messaggio chiaro che è una scelta dell’Ucraina essere parte della famiglia europea. Grazie, Italia!”

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