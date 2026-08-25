Media statunitensi “Il direttore della Cia John Ratcliffe a Mosca per alcuni incontri”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il direttore della Cia John Ratcliffe “si è recato oggi in Russia a bordo di un C-17 per degli incontri a Mosca”. Lo rivela l’emittente americana Cbs citando proprie fonti. La notizia è stata confermata anche dal giornalista di Axios Barak Ravid su X.

In precedenza, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva escluso che fossero previsti degli incontri con rappresentanti dell’amministrazione statunitense questa settimana. “No, non ci sono piani di questo tipo”, aveva detto Peskov rispondendo ai giornalisti che avevano anche chiesto informazioni sulle indiscrezioni circolate attorno ad un atterraggio all’aeroporto Vnukovo di Mosca di un aereo militare americano. “No, non ho queste informazioni”, aveva replicato Peskov in merito all’atterraggio del velivolo.

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