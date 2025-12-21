YUEYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori osservano gli uccelli migratori sulla riva del lago Donggu, nella città di Yueyang, nella provincia centrale cinese dell’Hunan, il 16 dicembre 2025. Come parte integrante della zona ecologica del lago Dongting, il lago Donggu accoglie ogni novembre un gran numero di uccelli migratori per lo svernamento. Negli ultimi anni, nell’area sono stati attuati progetti complessivi di protezione e ripristino ecologico. Queste iniziative, tra cui la purificazione delle acque, il ripristino delle fonti alimentari e il recupero della vegetazione autoctona, hanno migliorato in modo significativo l’habitat degli uccelli migratori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).