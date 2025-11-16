Cina: studenti scoprono storia e patrimonio Tombe Imperiali Xixia a Yinchuan (2)

(251115) -- YINCHUAN, Nov. 15, 2025 (Xinhua) -- Students visit the Xixia Imperial Tombs Museum in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Nov. 14, 2025. Over 400 students visited the Xixia Imperial Tombs archaeological site park on Friday as a cultural event aimed at deepening their understanding of Xixia Dynasty (1038-1227) history and culture, and raising awareness of cultural heritage protection. The Xixia Imperial Tombs are the largest, most well-preserved and highest-ranking archaeological remains of the Xixia Dynasty and were officially added to the UNESCO World Heritage List in July 2025. (Xinhua/Yang Zhisen)

YINCHUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti visitano il Museo delle Tombe Imperiali degli Xixia a Yinchuan, nella Regione Autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, il 14 novembre 2025.Oltre 400 studenti hanno visitato il parco archeologico delle Tombe Imperiali degli Xixia venerdì, durante un evento culturale volto a approfondire la loro comprensione della storia e della cultura della Dinastia Xixia (1038-1227) e a sensibilizzarli sulla tutela del patrimonio culturale.

Le Tombe Imperiali degli Xixia sono i resti archeologici più grandi, meglio conservati e di maggiore rilevanza della dinastia Xixia e sono state ufficialmente inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2025.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

