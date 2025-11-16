Cina: studenti scoprono storia e patrimonio Tombe Imperiali Xixia a Yinchuan (1)

YINCHUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti sperimentano la stampa a caratteri mobili in legno nel parco archeologico delle Tombe Imperiali degli Xixia a Yinchuan, nella Regione Autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, il 14 novembre 2025. Oltre 400 studenti hanno visitato il parco archeologico delle Tombe Imperiali degli Xixia venerdì, durante un evento culturale volto a approfondire la loro comprensione della storia e della cultura della Dinastia Xixia (1038-1227) e a sensibilizzarli sulla tutela del patrimonio culturale.

Le Tombe Imperiali degli Xixia sono i resti archeologici più grandi, meglio conservati e di maggiore rilevanza della dinastia Xixia e sono state ufficialmente inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2025.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).