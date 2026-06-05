Cina: studenti del Guangxi Zhuang si preparano al gaokao (2)

LIUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’insegnante (a destra) risponde alle domande di uno studente in una scuola superiore a Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 4 giugno 2026. L’esame di quest’anno, noto anche come gaokao, inizierà il 7 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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