Cina: stazione Mohe riceve dati da 25 satelliti per osservazione terrestre (1)

MOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 gennaio 2026, mostra il radome dell’antenna sotto il cielo stellato alla stazione di Mohe della China Remote Sensing Satellite Ground Station, a Mohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Quella di Mohe è la stazione di ricezione dei dati satellitari più a nord della Cina. Normalmente la struttura ha un solo addetto in servizio, ma con l’avvicinarsi della Festa di primavera quattro membri del personale si sono riuniti in condizioni di freddo intenso per effettuare approfondite ispezioni e operazioni di manutenzione invernali.

Sviluppata dall’Aerospace Information Research Institute dell’Accademia cinese delle scienze, la stazione di Mohe è entrata in funzione il 12 dicembre 2025. Situata nella città più settentrionale della Cina, è progettata per ricevere autonomamente i dati satellitari. È ora incaricata di ricevere i dati da 25 satelliti nazionali per l’osservazione terrestre, ha riferito l’istituto.

