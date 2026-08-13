Cina: spedizione scientifica sul ghiacciaio Muz Taw nello Xinjiang (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori conducono attività di ricerca scientifica sul ghiacciaio Muz Taw ad Altay, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 10 agosto 2026. Nei giorni scorsi, un gruppo di ricerca della stazione di osservazione e ricerca completa dei monti Altay ha condotto una spedizione scientifica sul sito, con l’obiettivo di comprendere meglio la risposta del ghiacciaio al cambiamento climatico e di fornire dati scientifici per la tutela dei ghiacciai e la gestione delle risorse idriche nella regione. Il gruppo, affiliato all’Istituto nord-occidentale per l’ecologia, l’ambiente e le risorse dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), ha condotto osservazioni sul campo a un’altitudine di 3.400 metri sul ghiacciaio e ha raccolto sistematicamente dati chiave su meteorologia, idrologia e cambiamenti del ghiacciaio.

-Foto Xinhua-

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