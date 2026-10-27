BRASILIA (BRASILE) (ITALPRESS) – La polizia federale brasiliana sta verificando se Flavio Bolsonaro, senatore ed ex candidato alla presidenza sconfitto da Luiz Inacio Lula da Silva, abbia tentato di raggiungere gli Stati Uniti passando per l’Argentina, nonostante il divieto giudiziario di lasciare il Brasile.

L’ipotesi è stata rilanciata dall’emittente argentina Todo Noticias (TN), secondo cui il parlamentare sarebbe entrato nel Paese attraversando a piedi la frontiera. A far sorgere i sospetti è stata la presenza di un jet privato della società Baires Fly all’aeroporto di Puerto Iguazú, nella provincia argentina di Misiones.

Il quotidiano La Nación, citando fonti della polizia di sicurezza aeroportuale, riferisce che l’aereo, arrivato da Buenos Aires, sarebbe dovuto ripartire con quattro passeggeri, ma il decollo non è avvenuto perché uno di loro non si è presentato. Non è stato accertato che il passeggero assente fosse Bolsonaro. Le autorità argentine hanno però smentito che il senatore sia entrato nel Paese. La Direzione nazionale delle migrazioni ha comunicato ufficialmente di non disporre di registrazioni del suo ingresso.

L’organismo ha inoltre precisato che la documentazione della società proprietaria del velivolo era regolare e che non era stato presentato alcun piano di volo comprendente membri della famiglia Bolsonaro. La stessa posizione è stata riportata dall’emittente brasiliana Band.

Anche Rogério Marinho, coordinatore della campagna elettorale del senatore, ha negato che il politico abbia lasciato il Brasile. “Non è partito”, ha dichiarato a Metrópoles, secondo quanto riportato dai media brasiliani e argentini.

La polizia federale sta intanto svolgendo accertamenti con le autorità del Paese confinante per ricostruire gli eventuali spostamenti del parlamentare. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario delicato.

Flavio Bolsonaro aveva dichiarato di essere stato convocato dalla polizia federale per consegnare il passaporto e di avere ricevuto il divieto di espatrio, disposto dal giudice Alexandre de Moraes del Supremo Tribunale federale brasiliano. Il senatore aveva inoltre affermato di non avere intenzione di lasciare il Paese.

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