Malta, l’interconnettore elettrico con la Sicilia sospeso per 8 giorni

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta dovrà fare affidamento esclusivamente sulla produzione elettrica nazionale per circa otto giorni a causa della sospensione temporanea dell’interconnettore elettrico con la Sicilia, necessaria per consentire i lavori sul secondo collegamento tra l’isola e la rete europea.

Enemalta e Interconnect Malta (ICM) hanno annunciato che l’interconnettore esistente (IC1) sarà messo fuori servizio per circa otto giorni a partire da martedì 27 ottobre. L’interruzione consentirà di procedere con la nuova fase dei lavori sul secondo interconnettore (IC2), che prevede il collegamento di un reattore da 220 kV, recentemente installato, al sistema di apparecchiature ibride di manovra, attraverso cavi ad alta tensione posati nelle trincee completate all’inizio del mese.

Le operazioni richiederanno l’impiego di macchinari pesanti, attrezzature specializzate per il sollevamento e sistemi per la posa dei cavi all’interno della stazione terminale. Il progetto del secondo interconnettore, dal valore stimato di 300 milioni di euro, beneficia di circa 261 milioni di euro di finanziamenti dell’Unione europea.

Il collegamento, lungo 122 chilometri e con una capacità di 225 megawatt, consentirà di raddoppiare la capacità di interconnessione elettrica di Malta, rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L’interconnettore IC1 era già stato disattivato all’inizio di ottobre per consentire il completamento delle trincee e gli interventi sulle infrastrutture ad alta tensione.

L’8 ottobre, durante quel periodo, Malta era stata interessata da un blackout su vasta scala. Enemalta aveva attribuito l’interruzione a un errore umano, escludendo collegamenti con eventuali problemi nella produzione o nella fornitura di energia elettrica.

-Foto Interconnect Malta-

(ITALPRESS).