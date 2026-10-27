Cina: sommergibile Jiaolong completa test di immersione a oltre 7.000 metri (1)

A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (XINHUA) – Una foto, scattata da un drone il 30 settembre 2026, mostra la nave da ricerca cinese Deep Sea No. 1 mentre cala in mare il sommergibile con equipaggio Jiaolong prima della 464esima operazione di immersione. L’immersione ha raggiunto una profondità di 7.035,3 metri. Il sommergibile ha recentemente completato diversi test di immersione a 7.000 metri ed è sempre rientrato in sicurezza, raggiungendo una profondità massima di 7.056,9 metri.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)