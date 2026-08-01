PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) ha completato un aggiornamento in orbita per fornire servizi di qualità superiore, secondo l’Ufficio cinese per la navigazione satellitare (CSNO).

Pur garantendo operazioni stabili, il sistema svilupperà nuove tecnologie di navigazione per fornire agli utenti di tutto il mondo servizi più affidabili di posizionamento, navigazione e sincronizzazione, ha affermato l’ufficio.

Il BDS, che è un sistema globale di navigazione satellitare consolidato, pienamente funzionale e ad alte prestazioni, dispone attualmente di 50 satelliti operativi in orbita. Offre una precisione di posizionamento globale inferiore a 10 metri, una precisione nella misurazione della velocità inferiore a 0,2 metri al secondo e una precisione di sincronizzazione entro 20 nanosecondi.

Attraverso il segnale del servizio di posizionamento puntuale di precisione (PPP), può raggiungere una precisione di posizionamento orizzontale inferiore a 0,3 metri e una precisione verticale inferiore a 0,6 metri.

Secondo quanto riportato in precedenti comunicazioni, l’aggiornamento ha comportato interventi volti a ottimizzare lo stato operativo di alcuni satelliti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).