Cina: Sichuan supera soglia di 100 mln kW di capacità idroelettrica installata

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’ultima unità di generazione della centrale idroelettrica di Yinjiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, collegata alla rete elettrica venerdì mattina, la capacità installata idroelettrica totale della provincia ha superato il record di 100 milioni di chilowatt, pari a circa un quarto del totale nazionale.

In qualità di polo chiave del programma cinese di trasmissione di energia elettrica da ovest a est, il Sichuan fornisce circa un terzo della sua elettricità prodotta ogni anno a regioni esterne alla provincia.

Dal 1998, quando sono cominciate le trasmissioni verso l’esterno, il Sichuan ha fornito oltre 1.900 miliardi di chilowattora di elettricità pulita alla Cina centrale e orientale e ad altre regioni, una quantità sufficiente a coprire per un anno il consumo totale di elettricità delle province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui messe insieme, secondo quanto riferito dalla State Grid Sichuan Electric Power Company.

La centrale idroelettrica di Yinjiang si trova nella città di Panzhihua della provincia, sul fiume Jinsha, con una capacità installata complessiva di 390.000 chilowatt. Una volta pienamente operativo, l’impianto sarà in grado di fornire oltre 1,6 miliardi di chilowattora di energia pulita all’anno, equivalenti a una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica, ha sottolineato Yan Ruiping, ingegnere capo dell’operatore della centrale.

Conosciuto come la “provincia dei mille fiumi”, il Sichuan è ricco di risorse idroelettriche.

