Cina: Sichuan, cuccioli di panda gigante inviano auguri di Capodanno (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un cucciolo di panda gigante fotografato durante un evento di apparizione in gruppo per celebrare la Festa di primavera presso la Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento dei panda giganti a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 4 febbraio 2026. Trenta cuccioli sono stati riuniti recentemente nel centro e presso la Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento dei panda giganti per inviare gli auguri per la Festa di primavera. Nel 2025, nei due centri sono nati in totale 45 cuccioli.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).