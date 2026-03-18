CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cittadini scattano foto agli aironi che si cibano nel fiume Jinjiang a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 17 marzo 2026. Un gran numero di questi esemplari di recente è rimasto per lungo tempo in fila controcorrente per cibarsi nel fiume Jinjiang, attirando molti cittadini a osservare e scattare foto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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