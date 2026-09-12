HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’11esima edizione del Belt and Road Summit si è aperta mercoledì a Hong Kong, riunendo oltre 6.000 funzionari e leader del mondo imprenditoriale provenienti da più di 70 Paesi e regioni.

In un mondo alle prese con cambiamenti senza precedenti e con la frammentazione geopolitica, ciò che la Belt and Road Initiative offre – connettività, cooperazione e consenso – è essenziale, ha dichiarato John Lee, capo dell’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, intervenendo all’evento.

“La Belt and Road Initiative non è una mappa del passato, ma un progetto condiviso per il futuro. E Hong Kong è il luogo in cui realizziamo quel futuro”, ha affermato.

Lo scorso anno, il commercio di prodotti tra Hong Kong e i Paesi partner della Belt and Road è aumentato di quasi il 17%, raggiungendo circa 323 miliardi di dollari statunitensi.

Quasi 1.500 aziende provenienti dai Paesi partner della Belt and Road hanno aperto uffici a Hong Kong, mentre oltre 100 aziende di queste economie sono quotate alla Borsa di Hong Kong, e altre dovrebbero aggiungersi.

Frederick Ma, presidente del Consiglio per lo sviluppo commerciale di Hong Kong, ha affermato che la Belt and Road Initiative mira a creare legami più stretti e a trasformare il potenziale in benefici globali concreti, indicando l’ASEAN, l’Asia centrale, il Medio Oriente, l’Africa e l’America Latina come principali aree di opportunità.

Nel corso della prima giornata del vertice sono stati firmati complessivamente 32 memorandum d’intesa e accordi nei settori della finanza, dei servizi professionali e dell’edilizia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).