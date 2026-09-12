Paesi BRICS “Serve massima moderazione per evitare un’escalation in Medio Oriente”

NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “Esprimiamo profonda preoccupazione per la continua escalation delle tensioni in Medio Oriente e invitiamo a esercitare la massima moderazione, evitando azioni che potrebbero ulteriormente aggravare la situazione”. È quanto si legge nella dichiarazione adottata all’unanimità dai Paesi BRICS al termine del primo giorno del vertice annuale dei leader a Nuova Delhi.

I Paesi BRICS hanno promosso il dialogo e la diplomazia “verso un’intesa a lungo termine che contribuisca a una pace, una sicurezza e una stabilità durature nella regione”. “Sottolineiamo la necessità di collaborare per mantenere un flusso regolare degli scambi commerciali globali, delle catene di approvvigionamento e dell’energia, in conformità con il diritto internazionale applicabile”, si legge nella dichiarazione.

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