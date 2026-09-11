Sudan, al-Burhan “Lo Stato è impegnato a dare esito al dialogo nazionale”

KHARTOUM (SUDAN) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, generale Abdel Fattah al-Burhan, ha ribadito l’impegno dello Stato ad attuare quanto concordato nel corso del dialogo nazionale nell’interesse del popolo sudanese. Lo ha dichiarato, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa sudanese Suna, durante un incontro con una delegazione di giornalisti al Forum sui media a Khartoum.

Al-Burhan ha precisato che il dialogo nazionale coinvolge le forze politiche e civili e non quelle militari, con l’obiettivo di costruire uno Stato fondato sulla giustizia e sull’uguaglianza.

Riguardo alla proposta di embargo sulle armi che potrebbe essere sottoposta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al-Burhan ha affermato che non sarà approvata e non avrà alcun impatto sulle forze armate né sulla loro posizione sul campo. Ha inoltre ribadito che, al termine della guerra, nessuna milizia avrà un ruolo nello Stato sudanese.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).