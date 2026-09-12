SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori osservano un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticali (eVTOL) durante l’Inclusion Conference on the Bund 2026 a Shanghai, nella Cina orientale, il 10 settembre 2026. Incentrata sul tema “Costruire insieme l’economia dell’IA”, l’edizione 2026 si tiene qui da mercoledì fino a oggi. L’evento comprende un forum principale e oltre 40 sotto-forum. Durante la conferenza si tiene anche un’esposizione tecnologica su una superficie di quasi 15.000 metri quadrati, che sta richiamando oltre 300 espositori del settore scientifico e tecnologico.

-Foto Xinhua-

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