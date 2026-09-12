Cina presenta piano per rafforzare settore finanziario nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano per rafforzare il proprio settore finanziario nel periodo 2026-2030, concentrandosi sulla prevenzione dei rischi finanziari, sul rafforzamento della supervisione finanziaria e sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità.

L’ufficio della Commissione finanziaria centrale ha formulato il piano in coordinamento con le autorità finanziarie competenti, come ha dichiarato Lu Lei, vice governatore della Banca popolare cinese, nel corso di una conferenza stampa tenutasi giovedì.

Entro il 2030, la Cina punta a definire il quadro generale di un sistema finanziario moderno con caratteristiche cinesi, garantendo che le politiche di regolamentazione finanziaria siano ben coordinate ed efficaci, ottimizzando la struttura del sistema finanziario, assicurando una supervisione finanziaria rigorosa ed efficace e rendendo la prevenzione e il controllo dei rischi finanziari mirati ed efficienti, secondo il piano.

Tra gli altri obiettivi per il 2030 figurano continui miglioramenti della qualità e dell’efficacia del sostegno finanziario allo sviluppo economico e sociale, un quadro giuridico completo per il settore finanziario, una costante espansione dell’apertura finanziaria di alto livello e un continuo aumento dell’influenza e della competitività internazionali del settore.

Il piano punta a istituire in larga misura, entro il 2035, un sistema finanziario moderno con caratteristiche cinesi altamente adattabile, competitivo e inclusivo, gettando solide basi per rafforzare ulteriormente la posizione della Cina nel settore finanziario.

Tra i compiti chiave delineati nel piano figurano il miglioramento del sistema di macro-regolamentazione finanziaria, il rafforzamento della supervisione finanziaria, la prevenzione e la gestione efficaci dei rischi finanziari, un sostegno più proattivo ed efficace all’economia reale, la promozione di uno sviluppo di alta qualità del settore finanziario e l’espansione dell’apertura finanziaria di alto livello.

(ITALPRESS).