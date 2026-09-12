Cina: Xi, il Paese assumerà la presidenza dei BRICS il prossimo anno

NUOVA DELHI (INDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato sabato che la Cina assumerà la presidenza dei BRICS il prossimo anno e ospiterà la 19esima edizione del Vertice del gruppo.
Xi ha pronunciato queste parole durante la 18esima edizione del Vertice BRICS, tenutasi a Nuova Delhi, in India.
(ITALPRESS)
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