Cina: Shenzou-20 effettuerà un rientro sulla Terra senza equipaggio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dopo un potenziale impatto con detriti spaziali, il veicolo spaziale Shenzhou-20, attualmente attraccato alla stazione spaziale cinese, effettuerà un rientro senza equipaggio sulla Terra, secondo quanto dichiarato da Ji Qiming, portavoce del progetto nell’ambito del programma spaziale con equipaggio del Paese.

A seguito di un sospetto impatto con detriti sulla finestra di osservazione del Shenzhou-20, i tre astronauti, che in origine sarebbero dovuti ritornare sulla Terra a bordo del veicolo, sono stati reindirizzati al Shenzhou-21, che li ha riportati a casa sani e salvi il 14 novembre.

La Cina ha lanciato il Shenzhou-22 il 25 novembre per fornire un nuovo veicolo di rientro per l’equipaggio in orbita – completando il primo lancio di emergenza nella storia del suo programma spaziale con equipaggio.

Durante una successiva passeggiata spaziale, l’equipaggio del Shenzhou-21, che ora sta affrontando una permanenza orbitale di sei mesi, potrebbe essere incaricato di ispezionare la finestra danneggiata. Gli astronauti potrebbero anche effettuare lavori di protezione utilizzando dispositivi specializzati portati in orbita dal lancio del Shenzhou-22 – una procedura ancora in fase di validazione nei test a terra, ha affermato Ji in una recente intervista alla CCTV.

Il giorno prima del loro previsto rientro (il 5 novembre), l’equipaggio del Shenzhou-20 ha individuato un’anomalia sul bordo della finestra di osservazione – un segno triangolare simile a vernice. Lo hanno fotografato da più angolazioni e sotto diverse luci, mentre le telecamere del braccio robotico della stazione sono state utilizzate per scattare ulteriori immagini esterne.

Il difetto è stato poi identificato come “crepe di penetrazione”, ha dichiarato Jia Shijin, capo progettista del sistema del veicolo spaziale con equipaggio presso l’Accademia cinese di tecnologie spaziali. “In via preliminare, si ritiene che i detriti spaziali responsabili avessero una dimensione inferiore al millimetro, ma si sono scontrati a velocità estremamente elevata”.

Dopo questa indagine iniziale, i team a terra hanno condotto simulazioni e test estesi – e incaricato due istituti di ricerca di effettuare prove in una galleria del vento per una verifica indipendente, ha rivelato Jia.

Nello scenario peggiore, le crepe potrebbero espandersi, causando il distacco del pannello esterno – il che porterebbe al cedimento del vetro interno a pressione, risultando nella depressurizzazione della cabina e nell’ingresso di gas ad alta velocità, ha spiegato Jia.

Guidata dal principio che dà priorità alla sicurezza degli astronauti, la Cina ha optato per lo storico rientro alternativo e per le procedure di lancio di emergenza.

Ji ha affermato che la missione di rientro senza equipaggio del Shenzhou-20 fornirà dati sperimentali reali significativi per le missioni successive.

Quattro topi hanno viaggiato nello spazio a bordo del Shenzhou-21. Inizialmente erano previsti per un esperimento in orbita di 5-7 giorni, ma invece sono rimasti circa due settimane prima di tornare con l’equipaggio del Shenzhou-20, secondo Wu Dawei del China Astronaut Research and Training Center. Tutti i topi sono tornanti in buona salute, ha dichiarato Wu.

