SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – I membri dello staff di un espositore di vini francesi preparano il loro stand in vista dell’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 4 novembre 2025. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
