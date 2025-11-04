Cina: Shanghai si prepara ad accogliere ottava edizione CIIE (4)

(251104) -- SHANGHAI, Nov. 4, 2025 (Xinhua) -- Staff members of a French wine exhibitor make preparations at their booth of the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, on Nov. 4, 2025. The eighth CIIE will be held in Shanghai from Nov. 5 to 10. (Xinhua/Wang Jingqiang)

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – I membri dello staff di un espositore di vini francesi preparano il loro stand in vista dell’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 4 novembre 2025. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

