Cina: Shanghai, al via la fiera ITB China 2026 (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un espositore presenta le attività culturali e turistiche locali a una visitatrice presso lo stand di Pechino, capitale della Cina, all’ITB China 2026 a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 maggio 2026. L’evento di tre giorni, una fiera commerciale sui viaggi dedicata al mercato turistico cinese, si è aperta qui ieri, con la partecipazione di oltre 900 istituzioni e imprese turistiche provenienti da 85 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).