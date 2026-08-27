Cina: Shandong, agricoltura intelligente favorisce lo sviluppo rurale (2)

LIAOCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei membri del personale si prendono cura delle ciliegie in una serra del parco industriale agricolo moderno di Xinfa, nel distretto di Chiping della città di Liaocheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 26 agosto 2026. Valorizzando le proprie competenze e strutture per l’agricoltura intelligente, il parco si concentra sulla coltivazione di fragole e ciliegie e sull’allevamento di conigli e persici, contribuendo a promuovere lo sviluppo agricolo locale di alta qualità e la rivitalizzazione rurale.

-Foto Xinhua-

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