XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, gli archeologi hanno portato alla luce un insediamento ben organizzato della dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.) durante gli scavi del sito di reperti di Sanjiu, secondo un annuncio dell’istituto provinciale di archeologia dello Shaanxi.

Situato a 600 metri dalle mura orientali dell’antica città di Chang’an, il sito si trova nel distretto di Weiyang a Xi’an. Gli scavi del 2025 hanno inoltre portato alla luce un cimitero della dinastia Wei settentrionale, tombe della dinastia Song e fornaci per ceramiche della dinastia Qing.

L’insediamento Han occidentale, che risale a un periodo compreso tra la metà della dinastia Han occidentale e la dinastia Xin, era diviso in due da un fossato che lo percorreva da nord a sud. A est del fossato, otto grandi abitazioni con stile a cortile sorgevano lungo una rete stradale a forma di croce, formando insieme un polo centrale per la lavorazione degli alimenti.

A ovest del fossato, accanto alle abitazioni, erano presenti officine per la lavorazione delle ossa e la fusione, che hanno restituito 78 chili di materiali ossei e conchiglie, strumenti in ferro e ornamenti come orecchini in osso e perline di conchiglia, a testimonianza di un possibile laboratorio di gioielleria.

“L’insediamento rivela aspetti finora sconosciuti dell’organizzazione suburbana nei pressi della città di Chang’an”, ha affermato Zhang Yanglizheng, responsabile del progetto, sottolineandone il valore per lo studio delle strutture sociali della dinastia Han occidentale.

(ITALPRESS).