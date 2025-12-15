Cina: sfida di veicoli intelligenti esplora interazione multi-agente incorporata

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 15esima edizione dell’Intelligent Vehicle Future Challenge si è conclusa domenica a Changshu, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, con la squadra dell’Università di scienze e tecnologie di Hong Kong (Guangzhou) che ha vinto il campionato, secondo la Chinese Association of Automation, co-organizzatrice dell’evento.

L’edizione di quest’anno, a tema “Guida autonoma avanzata e interazione multi-agente incorporata”, si è concentrata sull’affrontare sfide del mondo reale quali la gestione di situazioni impreviste in ambienti aperti e dinamici, la comprensione delle interazioni tra uomo e veicolo e l’agevolazione di interazioni incorporate tra più agenti intelligenti per veicoli autonomi di alto livello.

La sfida è progettata per testare le capacità dei veicoli intelligenti di raggiungere la guida autonoma di alto livello L4 in ambienti complessi, in particolare con nuovi tipi di partecipanti al traffico come robot umanoidi e robot quadrupedi. Mira a promuovere i progressi tecnologici e le applicazioni pratiche dei veicoli a guida intelligente in scenari di traffico emergenti.

Organizzata dal dipartimento di scienze dell’informazione della National Natural Science Foundation of China e dalla Chinese Association of Automation, con il governo locale a ospitare l’evento, la competizione ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da università di tutto il Paese.

Secondo gli organizzatori, la competizione di quest’anno non solo ha mostrato gli ultimi progressi della ricerca nel campo della guida autonoma in Cina, ma ha anche fornito uno scenario dimostrativo per l’attuazione delle politiche, la validazione tecnologica e la collaborazione industriale. Ha inoltre agevolato la profonda integrazione dei veicoli intelligenti con le città smart e i sistemi di trasporto intelligenti.

(ITALPRESS).