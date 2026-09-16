Cina: settore dell’occhialeria di Fengjie crea oltre 3.500 posti di lavoro (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto esegue una saldatura laser in uno stabilimento nella contea di Fengjie, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 15 settembre 2026. Negli ultimi anni, la contea ha sviluppato con vigore il settore dell’occhialeria, che ha creato oltre 3.500 nuovi posti di lavoro, esportando i propri prodotti in più di 30 Paesi e regioni.

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