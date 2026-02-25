HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sulla base della valutazione dell’attuale contesto economico globale e locale, l’economia di Hong Kong dovrebbe crescere del 2,5%-3,5% nel 2026, ha dichiarato mercoledì Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).

La Cina continentale fungerà da motore chiave per lo slancio economico sia regionale che globale, fornendo un solido sostegno a Hong Kong, ha affermato Chan presentando il bilancio 2026-27.

La Cina attuerà quest’anno macropolitiche più proattive, ampliando la domanda interna e portando avanti con decisione uno sviluppo di alta qualità, mantenendo al contempo una crescita economica ragionevole, ha osservato Chan, aggiungendo che ciò creerà condizioni favorevoli per la crescita economica della regione.

Guidata dagli investimenti nell’intelligenza artificiale e in altre nuove tecnologie, la domanda di prodotti correlati continua a sostenere l’espansione del commercio in Asia, ha affermato Chan.

Il funzionario prevede che le esportazioni di beni da Hong Kong mantengano una crescita solida e che la domanda interna aumenti in modo costante quest’anno. Il miglioramento del sentimento delle imprese, unito all’aspettativa per una riduzione dei tassi di interesse, rafforzerà i mercati degli asset e gli investimenti, ha aggiunto il segretario.

Dal 2027 al 2030, l’economia di Hong Kong dovrebbe crescere in media del 3% su base annua in termini reali, con un’inflazione di fondo media del 2% all’anno.

I dati ufficiali mostrano che l’economia di Hong Kong è cresciuta del 3,5% nel 2025, segnando il terzo anno consecutivo di espansione.

